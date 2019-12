Calcio: Barcellona presta Alena al Betis fino a giugno

Il Barcellona da in prestito fino a Giugno,al Betis,il gioiellino Carlo Alena,se ne parla in questo articolo pubbloicato su Ansa.it Carlo Alena, il gioiellino classe ’98 cresciuto nella ‘cantera’ del Barcellona giocherà fino al prossimo giugno in prestito al Betis Siviglia. Lo ha annunciato il club andaluso via twitter. Sul giocatore, che interessava anche al Milan e altre squadre spagnole, non ci saranno opzioni di acquisto da parte del club ‘verdiblanco’ anche se il Betis lo aveva chiesto. Aleñá ha giocato diverse partite nelle ultime settimane con il Barcellona, ;;ma sia il tecnico Ernesto Valverde che il club hanno ritenuto opportuno che il giocatore avesse maggiore spazio per poter crescere e far parte del progetto Barcellona nel prossimo futuro