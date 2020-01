Calcio: Atalanta; in arrivo Bellanova dal Bordeaux

Il Difensore ex Milan in prestito con diritto riscatto.Se ne parla in questo articolo pubblicato da Ansa.it – Altro movimento in entrata nel calciomercato di riparazione dell’Atalanta. E’ stato definito il prestito dal Bordeaux dell’esterno destro Raoul Bellanova, con diritto di riscatto a giugno 2021 fissato a 4,5 milioni. Venerdì le visite mediche per il difensore o laterale classe 2000, nazionale delle giovanili azzurre, cresciuto nel Milan e acquistato dai francesi l’anno scorso.