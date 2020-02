Calcio: ansia Milan, per Ibra solo allenamento in palestra

Svedese sta smaltendo influenza e problema al polpaccio.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Campanello d’allarme in vista del derby di domenica per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese del Milan, nel primo giorno di lavoro della settimana dopo il riposo di ieri, non si è allenato con il gruppo ma ha svolto solo una sessione personalizzata in palestra. Ibrahimovic – riferiscono fonti rossonere – sta ancora smaltendo la sindrome influenzale e l’affaticamento al polpaccio che lo hanno costretto a saltare la gara contro il Verona. Il quadro clinico di Ibrahimovic resta da monitorare anche se, al momento, la presenza dello svedese contro l’Inter non dovrebbe essere in dubbio. Sono rientrati invece in gruppo Biglia e Krunic.