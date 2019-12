Calcio: Ancelotti parte bene con l’Everton, Burnley battuto

primo test superato per Carlo Ancelotti,battuto il Burnley….se ne parla in questo articolo pubbloicato su Ansa.it – Comincia bene l’avventura di Carlo Ancelotti alla guida dell’Evertopn. I Toffees hanno infatti battuto il Burnley per 1-0 nella partita della 19/a giornata di Premier, quella del ‘Boxing Day’, giocata a Goodison Park. La rete decisiva, con un bel ‘tuffo’ di testa, è stata realizzata all’80’ dal centravanti Calvert-Lewin. In campo dal 77′ anche Moise Kean, entrato al posto del brasiliano Bernard