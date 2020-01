Cagliari, accordo con la Juve per Pjaca. E il West Ham corteggia Nandez

Il croato dovrebbe svolgere le visite mediche tra domani e giovedì. Nel frattempo gli inglesi corteggiano l’uruguaiano.E quianto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it L’attesa per Pjaca al Cagliari sta per finire nel migliore dei modi. Le visite mediche del croato erano previste per la fine della scorsa settimana, prima che qualche nodo tra il giocatore e i sardi sul nuovo contratto (oltre a dettagli da sistemare con la Juventus) frenassero il suo arrivo nell’isola. L’affare, dopo nuovi contatti tra le parti, va di nuovo verso la fumata bianca (dovrebbe trattarsi di un prestito per 18 mesi con diritto di riscatto a 12 milioni), tanto che domani o al massimo giovedì dovrebbe essere il giorno previsto per le visite e la firma.Il direttore sportivo Carli ieri ha incontrato anche il Milan per prendere informazioni sul giovane centrale di proprietà dei rossoneri Bellodi, classe 2000 attualmente in prestito al Crotone: nel vertice sono state poste le basi per una trattativa per la prossima stagione. Per l’attacco del futuro è a un passo Martin Satriano, gioiellino uruguaiano classe 2001 del Nacional. Domenica a San Siro c’erano emissari del West Ham per vedere da vicino Nandez. Gli inglesi corteggiano l’uruguaiano e potrebbero pensare a un’offerta in prestito con obbligo di riscatto (oltre i 30 milioni) per convincere Giulini last minute subito. In ogni caso i sondaggi dalla Premier continuerebbero per l’estate.