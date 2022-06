Cabaret a Radio Marte, Fedele telefona ad ADL!

Chiarezza, un termine che va di moda, soprattutto quando si parla della SSC Napoli, che in quanto a comunicazione, lascia certamente un po’ a desiderare

Ma stavolta però’, vorrei sottolineare ciò che vige intorno al pianeta Napoli, e ’cioè’ incoerenza, ormai palesata da molti, nel giudicare l’operato e la modalità’ di progettare, oppure, creare falsi pareri, per poi mostrarne altri altrove.

Mi spiego, se io sono convinto che la comunicazione del Presidente verso i principali attori del calcio Napoli, e cioè i tifosi., e irrispettosa e scarna sotto il profilo squisitamente comunicativo, non credo di dire eresie, e fin quando non vedo un cambiamento, la mia tesi varrà in tutti i salotti di qualsiasi stanza mi trovi, anche usando il classico esempio del confronto all’ Americana…come a dire, se tu non rispetti me, non puoi “minacciare” me!

Datosi che oggi, e devo dire e stato anche divertente, in una trasmissione sportiva Radiofonica, condotta dall’ ottimo Gianluca Gifuni, ho ascoltato un’esilarante gag, il calcio davvero e sul bordo del precipizio, e non credevo che Enrico Fedele, ex dirigente potesse essere così “comicamente convinto” di essere un opinionista di calcio, senza sapere di avere un futuro da attore cabarettista! Una telefonata allunga la vita si diceva, e se le cose son come si dicono..beh, allora dico, viva la coerenza, perché’ non meno di 15 gg fa, per il sig Fedele, Aurelio era colui che aveva fatto grande il Napoli, e che lui vive per il club, oggi invece si accoda e dice che non c’e’ chiarezza…Davvero un Cabaret . Ma per far sì che sappiate a cosa mi riferisco ve la riporto Fedelmente!, almeno capirete, che se il presidente fa bene, siamo i primi a seguirlo, ma se il presidente sbaglia, certamente non faremo teatrino per far sì di farci trattare, come fa lui con i tifosi del Napoli! Chiarezza: .Luminosità diffusa, limpidezza, trasparenza. I tifosi del Napoli meritano questo dalla ssc Napoli!

“Pronto Presidente Sono Enrico fedele, chiamami Aurelio, perché non sei chiaro chiaro con la gente del popolo e diciamo sempre voi lottate per lo. Scudetto, se poi vendi tutti i pezzi migliori? Come loti per lo scudetto, se lo stesso tuo allenatore ha detto che sarà difficile ripetere un campionato con lo scorso anno? Allora chiama lo Spalletti, fai un bel confronto all’americana, Spalletti. Guarda che io devo vendere. Tutti quelli che decido ad un prezzo reputo opportuno, quindi a te ti conviene rimanere? Poi devo fare il possibile per andare in Europa., non lo so se ci arriverò adesso con l’Inter. Roma, Juve, Milan, al quarto posto, Però vorrei stare nei primi sei, tu che vuoi fa?”

