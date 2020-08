Busquets: a Sky Sport” Il gruppo si farà trovare pronto”

Il centrocampista Bousquets a Sky Sport Spagna ha analizzato la sfida del Camp Nou. Ecco le sue parole per quanto riguarda le deficienze del centrocampo catalano. Infatti mancheranno alla grande sfida sia lui che Vidal. Ecco le sue parole più che ottimistiche

Come pensate di colmare le squalifiche a centrocampo?

Fortunatamente a centrocampo abbiamo giocatori validi. Credo che sia un bene che le deficienze si sono verificate in un solo reparto,Abbiamo giocato con Sergi Roberto, De Jong e Pujg e altri giovani che ci possono aiutare.Di sicuro non si noteranno le assenze. Fortunatamente abbiamo un ottimo parco giocatori e abbiamo giocatori che sono abituati a giocare ad alti livelli. Una squadra non è formata da un solo giocatore ma da tanti buoni giocatori. In una squadra non conta il singolo giocatore ma il collettivo.Sono sicuro cheil gruppo si farà trovare pronto.