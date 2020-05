Bundesliga riparte su Sky il 16 maggio: il calendario delle partite del weekend

Die Bundesliga ist zurück, da sabato 16 maggio torna la Bundes. Si riparte da dove ci si era fermati, con la 26esima giornata, quella che si sarebbe dovuta giocare dal 13 al 15 marzo. E quindi subito Dortmund-Schalke, il derby della Ruhr: avevano pensato di non iniziare già con la partita più sentita del calcio tedesco ma Christian Seifert, il presidente della lega, ha detto che lui e tutti i club sono sicuri che i tifosi non creeranno assembramenti davanti al Westfalenstadion. E più in generale che si comporteranno come si deve per tutte le partite, restando a casa e guardandole in tv. “Siamo sotto gli occhi del mondo”, in Germania lo hanno capito bene e lo ripetono un po’ tutti, dai dirigenti ai giocatori. Con una classifica così, le prime quattro in appena sei punti, il Lipsia contro la sopresa Friburgo, o la sera del 16 maggio Eintracht-Gladbach, diventano molto più degli show delle star Timo Werner o Marcus Thuram. Domenica 17 il Bayern che va a Berlino, contro l’Union: da neopromossa all’andata all’Allianz Arena aveva fatto soffrire eccome i bavaresi. Che ritroveranno un Lewandowski in gran forma: poco prima dello stop per il coronavirus Robert si era dovuto fermare per operarsi all’inguine, avrebbe avuto bisogno di un mese per recuperare, ne ha avuti più di due e nel frattempo è diventato anche papà per la seconda volta. Più in generale il Bayern è stato il club più attivo durante questo periodo, rinnovando il contratto a Thiago Alcantara, Thomas Mueller e Alphonso Davies, il rookie dell’anno in Baviera. E poi c’è Hansi Flick: prima dello stop allenatore stimato, sì, ma ad interim. Nel frattempo ha firmato un contratto fino al 2023 e dal primo luglio avrà anche Miro Klose come vice. Segno che la progettazione c’è stata non solo a livello politico. Da questo sabato tutti in quarantena, in hotel o nei centri sportivi, continuando a rispettare il protoccollo medico e poi, una settima dopo, si parte. Der fussballi ist zurück, bentornata Bundesliga.

Bundesliga: le partite in programma nel weekend

Il primo stop al campionato tedesco era arrivato il 13 marzo scorso. L’ultima giornata portata a termine era stata la 25^ (tra il 6 e l’8 marzo). Nel nuovo programma previsto non è in programma il classico anticipo del weekend ma un Monday night. Su Sky potrete vedere la diretta gol delle partite in programma sabato 16 maggio alle 15:30 (su tutte il derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke 04) e tutte le altre in programma.

Sabato 16 maggio, 15:30

Borussia Dortmund – Schalke 04

RB Lipsia – SC Friburgo

TSG Hoffenheim – Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn

FC Augsburg – VfL Wolfsburg

Sabato 16 maggio, 18:30

Eintracht Francoforte – Borussia Mönchengladbach

Domenica 17 maggio, ore 15:30

1.FC Colonia – FSV Mainz 05

Domenica 17 maggio, 18:00

Union Berlin – Bayern Monaco

Lunedì 18 maggio, 20:30

Werder Brema – Bayer Leverkusen

fonte Skysport