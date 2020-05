Bundesliga, è il giorno della ripartenza: Dortmund-Schalke il piatto forte

Dopo oltre due mesi di stop la Bundesliga è pronta a ripartire. Sei partite sabato, altre due domenica. È la prima scorpacciata di calcio europeo da quando è scattata l’emergenza Covid-19 in tutto il continente. Si ricomincia dalla ventiseiesima giornata e il piatto forte sarà il derby della Ruhr, Borussia Dortmund-Schalke 04 (calcio d’inizio alle 15:30). Domenica alle 18 sarà la volta del Bayern Monaco capolista, che a Berlino affronterà l’Union.La squadra di Flick ha 55 punti in classifica e viaggia a + 4 sui gialloneri di Favre, attesi per altro da una sfida decisamente più delicata in questa giornata di ripresa. All’andata fu 0-0 a Gelsenkirchen. Tra gli altri match del sabato spiccano Lipsia-Friburgo e Eintracht-Borussia Moenchengladbach, sfide importanti per la zona Champions League. Dovrà attendere lunedì invece il Bayer Leverkusen, che volerà a Brema contro il Werder per ricominciare a giocarsi le sue chance europee. Tutto, naturalmente, si svolgerà nelle atmosfere spettrali di stadi chiusi al pubblico. Una condizione alla quale tifosi e calciatori di tutta Europa dovranno comunque cominciare ad abituarsi. L’obiettivo dichiarato della Bundesliga è di chiudere il torneo a fine giugno, inserendo solamente due turni infrasettimanali per completare le 9 giornate ancora in calendario.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 26.A GIORNATA

SABATO H 15:30

Augusta-Wolfsburg

Dortmund-Schalke

Duesseldorf-Paderborn

Hoffenheim-Hertha

Lipsia-Friburgo

SABATO H 18:30

Francoforte-Moenchengladbach

DOMENICA H 15:30

Colonia-Magonza

DOMENICA H 18

Union Berlino-Bayern Monaco

LUNEDÌ H 20:30

Werder-Bayer Leverkusen

fonte Sportmediaset