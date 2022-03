Budel: “Osimhen ha qualcosa in più rispetto a Vlahovic..”

Alessandro Budel, commentatore Dazn, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“La vittoria contro l’Udinese è importantissima, per il Napoli. La gara non si era messa bene, i bianconeri sono in grande forma. Secondo me Mertens ha cambiato la partita, è entrato benissimo, Spalletti ha dato l’input giusto alla squadra, che ha osato di più. Il belga poi ha liberato Osimhen, girandogli intorno, e lui ha fatto due gol. Osimhen è il più forte attaccante che c’è in Italia, Vlahovic magari numericamente sta facendo meglio, ma lui ha la capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco, soprattutto ha dei margini di grande crescita anche dal punto di vista qualitativo. Del resto, se non fosse così staremmo già parlando di uno da Pallone d’Oro, ma in ogni caso incarna le caratteristiche del centravanti moderno”.

