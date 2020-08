Bud Spencer, una baracchina al posto della statua

Livorno, ‘Baracchina gialla’ al posto della statua di Bud Spencer

„

Da Livornotoday: “A Livorno abbiamo la Baracchina Rossa, la Baracchina Bianca e, dalla mattina di oggi, giovedì 6 agosto, anche la Baracchina Gialla. Che, a differenza delle altre, non è un luogo nel quale fare aperitivi o passare la serata, ma una struttura satirica posizionata volontariamente al posto della statua di Bud Spencer. Non a caso il volto del compianto attore Carlo Pedersoli compare in bella vista sulla facciata della baracchina che “vende” seme, noccioline, lupini e roschette, sopra alla scritta “Aperto”, mentre ai lati sono riportati i nomi di famose attività e personaggi legati alla Livorno del passato e del presente: da Solange a Rimediotti, da Stadium al Bubbocine, passando per Ardes, il Frumpy e il Ciucheba, fino a un immancabile richiamo alla rivalità con i cugini pisani.

Una baracchina che non è certo passata inosservata. E se in molti si chiedevano se questa fosse un’idea del Comune per colmare il vuoto lasciato dalla statua di Bud Spencer realizzata da Fabrizio Galli (rimossa per restauro, la statua non è mai più stata ricollocata), ecco che invece l’installazione, tramite un post sulla pagina Facebook di Stefano “Capras” Caprina, storico Camerlengo del Sodalizio Mvschiato, è stata rivendicata da una ardita spedizione di “partigiani della satira“. Che, in questo modo, vogliono forse porre nuovamente l’attenzione su quel tratto del lungomare di Livorno, parzialmente abbandonato con baracchine fatiscenti da abbattere e ricostruire, dove già altri collettivi artistici si erano resi protagonisti di interventi mirati a sensibilizzare sul degrado di quelle strutture”.