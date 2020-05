Bruscolotti: “Juliano è stato un simbolo per me! Serie A? Deve riprendere…”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Il miglior centrocampista del Napoli nel decennio 1970-80? E’ difficile fare una scelta, ci sono tanti amici, ma c’è il mio capitano. Con immenso piacere dico Antonio Juliano, è stato un simbolo e una guida per me. E’ difficile fare un paragone con un calciatore attuale. Forse De Rossi gli somigliava per il carattere. Per me la serie A deve riprendere, c’è bisogno di tutto. Mi auguro che la gente continui a comportarsi con responsabilità”.