Bruscolotti al Club Napoli SMAV: “Non scoraggiamoci”

Ospite d’onore all’inaugurazione del nuovo Club Napoli di Santa Maria a Vico il grande Beppe Bruscolotti.

L’ex terzino del Napoli, con visibile emozione del suo volto e nelle sue parole, dopo un iniziale ringraziamento a tutti coloro i quali lo hanno accolto con sincero affetto, ha rilasciato una breve intervista per la redazione di Per Sempre Napoli.

Diego Armando Maradona, due parole, qualcosa che non è stato ancora detto?

“Qualcosa che non è stato ancora detto è difficile, anche perché se ne parla, se ne parlerà sempre. Inoltre ricordiamo che le cose più belle sono quelle che non si possono dire.”

“Diego è stato un personaggio incredibile sotto tutti gli aspetti. A me personalmente mi ha legato un’amicizia forte, per questo è un ricordo indelebile. Abbiamo vissuto momenti calcistici bellissimi, come nella vita privata, abbiamo avuto modo di passare tanti momenti lieti e felici con le nostre famiglie.“

In campo, per Beppe, essere compagno di Diego cosa significava?

“Significava avere il personaggio più grande al mondo, e quindi era un piacere e un onore per tutti. E lui altrettanto perché era sempre molto disponibile con tutti, non ha mai redarguito un compagno di squadra, neanche se sbagliava, aveva sempre una parola di conforto per tutti. Grande uomo”

Come giudichi la vittoria con l’Udinese?

“E’ stata una grande vittoria perché il Napoli aveva difronte una buona squadra, anche se, come abbiamo visto, durante tutto il primo tempo il Napoli ha fatto fatica.

D’altronde bisogna abituarsi anche a questo, perché adesso troveranno squadre di bassa classifica che hanno un’altra motivazione. Sono momenti particolari in cui bisogna stare attenti e isolarsi un po.

Anche perché a Napoli l’entusiasmo si alza subito alle stelle, che fa piacere, ma è una condivisione che può divedere quando si centra l’obbiettivo. Bisogna avere fiducia, nel percorso è normale avere un momento di cedimento, ma la cosa importante è essere in lotta, per cui che vinca il migliore.

Il Napoli naturalmente. “

