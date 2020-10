Bruges-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in tv

Nonostante l’emergenza (nel pomeriggio uscirà un comunicato ufficiale) sanitaria in casa Lazio, Simone Inzaghi suona la carica per il match con il Bruges. Dopo la vittoria all’esordio contro il Dortmund per il tecnico bianco celeste nessun dubbio: “A Bruges per vincere”.

Queste le probabili formazioni:

BRUGES (3-5-2) – Mignolet; Mata, Mechele, Deli; Diatta, Rits, Vormer, Vanaken, Sobol; De Katelaere, Dennis. All. Clement. A disposizione: Horvarth, Ricca, Kossounou, Van Der Brempt, Balanta, Schrijvers, Van den Keybus, Badji, Okereke; Lang.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Correa, Caicedo. All. S. Inzaghi. A disposizione: Alia, Furlanetto, Franco, Pica, Bertini, Czyz, Muriqi.

ARBITRO: Taylor. VAR: Attwell.

La partita Bruges-Lazio, con fischio d’inizio alle ore 21, andrà in onda su Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253). Sarà inoltre visibile in streaming tramite Sky Go.