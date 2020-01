Brescia: Corini, Ibra può essere incontenibile

Domani il Milan, ‘squadra in salute e molto aggressiva.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Senza Balotelli squalificato, ma con la certezza che la sua squadra abbia le armi giuste per restare in corsa per la salvezza: con questi elementi, Eugenio Corini va incontro alla sfida che domani sera il suo Brescia lancerà al Milan di Ibrahimovic, “un giocatore di livello che può anche essere incontenibile”. “Ma a prescindere da lui – prosegue Corini – dovremo considerare anche ciò che crea intorno a sè. Andiamo ad affrontare una squadra in salute e molto aggressiva con interpreti di valore”. L’allenatore delle rondinelle trae forza dall’ultima prestazione con il Cagliari: “Abbiamo dimostrato la cattiveria giusta anche se non siamo riusciti a vincere. Andiamo avanti per la nostra strada e sul nostro percorso per cercare di fare risultato”.