Brescia, Balotelli: “I tifosi della Lazio devono vergognarsi”

Balotelli furioso per i cori subiti dai Laziali contro il Brescia….queste sono le regole apploicate della Figc contro il Razzismo?Se ne parla in questo articolo pubblicatosu il Corriere dello Sport.it “Laziali presenti oggi allo stadio vergognatevi“. Lo ha scritto Mario Balotelli in un post su Instagram. L’attaccante del Brescia ha anche aggiunto anche l’hashtag #saynotoracism. Alla mezz’ora del primo tempo di Brescia-Lazio, a gioco fermo per un fallo, il giocatore aveva richiamato l’attenzione dell’arbitro per i cori offensivi che stava ricevendo.Ennesimo episodio di razzismo nei confronti dell’attaccante del Brescia che si lamenta con Mangraviti dicendo: “È la seconda volta“. Il direttore di gara fa partire l’annuncio dello speaker del Rigamonti.L’attaccante bresciano, con il primo gol del 2020 alla Lazio, ha replicato alla prima rete del 2010, realizzata al Chievo con la maglia dell’Inter: è così il primo marcatore di due diversi decenni.