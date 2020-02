Braida: “Il Napoli può battere il Barcellona. Addio di Messi? Non è da escludere”

Parla l’ex consulente di mercato del club blaugrana: “Chi può permetterselo in Italia? Le squadre più importanti di sicuro perché, con Leo, avrebbero un’immagine globale”Se ne parla in questo articolo pubblicato su Tuttosport.it

“Secondo me è molto molto difficile ma non è da escludere. Nel calcio tutto è possibile“. Lo ha detto Ariedo Braida, ex consulente di mercato del Barcellona, in merito alle voci di un possibile addio di Lionel Messi. “E’ un giocatore straordinario, credo stia troppo bene al Barcellona, vive con la sua famiglia, è lì da sempre, da quando aveva 13 anni – ha aggiunto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1 Rai – Lui copre tutti gli errori che si fanno. E’ difficile che vada via ma non impossibile. Chi può prenderlo? Le squadre inglesi e anche quelle italiane perché no. Con Messi avrebbero uno sviluppo pazzesco a livello commerciale e di immagine globale“. E se Messi dovesse scegliere l’Italia “da milanista lo vedrei meglio nel Milan, ma sono Juve e Inter le squadre che potrebbero prenderlo”.Poi, sulla sfida tra Barcellona e Napoli negli ottavi di finale di Champions League: “Il Barcellona ha dei problemi, fuori casa incontra sempre tante difficoltà. Penso che il Napoli in casa abbia delle buone opportunità per poterlo battere anche se ieri l’ho visto un pochino fragile. Non sarà facile ma a mio avviso il Barça ha dei problemi, soprattutto in difesa. Non a caso in campionato ha già perso diverse partite“.