Braglia: “Dopo la vittoria a Napoli, il Milan è la favorita del campionato..”

Simone Braglia, ex calciatore di Genoa e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco le parole dell’ex portiere:

Inzaghi può ambire ad una big europea?

“Il carisma è fondamentale. Ce l’ha per condurre una società importante come l’Inter? Ci deve essere un allenatore che abbia carisma per far andare d’accordo certi giocatori. L’allenatore è tanto psicologo e manager”.

Serie A, chi è più a rischio in questa giornata?

“Per il Milan la partita di Napoli può fare tanto a livello emotivo. E’ una buona benzina da incamerare. Credo che la continuità del Milan può esserci, per vincere il campionato”.

