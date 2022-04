Rassegna Stampa: PRIME PAGINE del 27 Aprile 2022

Buongiorno a tutti, ecco la rassegna stampa delle prime pagine del 27 Aprile 2022 per voi. Buona lettura da persemprenapoli

La Gazzetta dello Sport: Inzaghi mette la freccia

Oggi l’Inter ,nel recupero della gara contro il Bologna, ha la possibilita’ ,vincendo, di mettere la parola fine a questo torneo. Si recupera infatti la gara saltata a Gennaio. I nerazzurri vincendo, mettono una seria ipoteca sul torneo…Prenotato Dybala! Esodo dei tifosi in Emilia…Nel frattempo, IL NUOVO MILAN RIPARTE DA BERARDI,

Il Corriere dello Sport: Napoli, il Cholito per la Champions

Obiettivo Simeone, Pronta offerta per la punta del Verona. Ieri il presidente a Castel Volturno, 4 partite per mettere in cassaforte il terzo posto e 50 milioni.

Il Mattino: Putin, Minacce e ricatti

Lo Zar “Pronti a rappresaglie se il nostro territorio verra’ colpito con armi della Nato”. Stop alle forniture di gas russo per Polonia e Bulgaria. Mosca “Non pagano in rubli”

Il Roma: L’Agricoltura di Guerra

Le Imprese campane a Draghi ” Risorse subito o chiuderemo”— Per lo Sport invece troviamo, il ritorno a Castel Volturno di Adl che si e riunito a cena con squadra e tecnico..Crisi Napoli ecco ADL, colloquio con Spalletti

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati