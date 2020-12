Botti, sequestrati 650 pezzi illegali. Multato negoziante

Botti di fine anno sequestrati dalla polizia municipale. Gli agenti appartenenti al Reparto di Tutela Ambientale hanno scoperto e sequestrato, nella zona est della città, circa 650 fuochi d’artificio esposti in un esercizio di vendita al dettaglio orientale. Il materiale pirotecnico rinvenuto e posto in vendita non risultava, ne per qualità ne per quantità, conforme alla normativa vigente. Complessivamente la polizia municipale ha posto sotto sequestro oltre 18 kg di NEC, la polvere nera esplodente, mentre il limite di legge di detenzione è di 5 Kg . Inoltre, i poliziotti municipali, sempre all’interno del locale, scoprivano prodotti appartenenti alle categorie di esplodenti per la cui detenzione è obbligatorio effettuare una specifica e dettagliata comunicazione alla Autorità di Pubblica Sicurezza.

Oltre a determinare il sequestro dei fuochi di artificio, destinati ad una successiva distruzione, l’intervento ha prodotto, a carico del titolare dell’attività commerciale, una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo di circa 300€.