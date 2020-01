Boban, Milan non si nasconda dietro spalle di Ibra

Zvonimir Boban,dirigente del Milan,parla della sconfitta di Bergamo,ed esorta a nn nascondersi dietro Ila venuta di Ibra!Se en parla in qeusto articolo pubblicato su Ansa.it Il Milan “non si deve nascondere dietro la spalle larghe di Zlatan Ibrahimovic”. E’ l’ordine di Zvonimir Boban per chiudere la conferenza stampa di presentazione dello svedese, durata 38′. “Siamo orgogliosi – aggiunge Boban – di poter riabbracciare un giocatore unico, siamo ottimisti sull’effetto trasversale che potrà avere su squadra e ambiente ma bisogna fare risultati. Non dobbiamo dimenticare l’orrida e inaccettabile sconfitta di Bergamo.

Dobbiamo sperare che cambi il corso di questa stagione, speriamo che Zlatan ci aiuti”