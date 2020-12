Bilancio, Venanzoni (La Città): “Consiglieri, attenzione al piano di alienazione, criticità nei numeri”

“Attenzione al piano di alienazione patrimoniale”. L’invito è rivolto dai consiglieri comunali de “La Città” che, in una nota inviata tra gli altri anche al sindaco di Napoli Luigi de Magistris, chiedono ai consiglieri di maggioranza e opposizione “di acquisire formalmente il loro avviso aggiornato sull’attendibilità della quantificazione delle entrate da alienazioni nel progetto di bilancio”. L’iniziativa di Roberta Giova e Diego Venanzoni nasce dal fatto che “gli stanziamenti relativi alle alienazioni presentano una serie di criticità”, quindi, da sottoporre urgentemente alla valutazione “di tutti i soggetti, a vario titolo, competenti all’esame della documentazione”, che è contenuta nella proposta di approvazione del bilancio di previsione. Le risorse da alienazioni mobiliari e immobiliari, individuate nel 2020 per la copertura delle quote di disavanzo da PRFP, sono pari a € 60.772.342,08, di cui 34.571.065,00 da alienazioni immobiliari e 26.201.277,08 da alienazioni mobiliari.Le prime, si legge nel documento,”sono dettagliate come ‘Alienazione rete distribuzione gas’, di cui negli atti non si forniscono altri dettagli”. Tra le alienazioni mobiliari sono indicate, al contrario: Alienazione della partecipazione azionaria in Ceinge per € 572.638,59 (già realizzata) e Alienazione Terme di Agnano (quota) per € 25.628.638,49. I consigleri de !”La Città” evidenziano anche che nella nota integrativa che accompagna la proposta del bilancio di previsione “si traggono (pag. 22 e seguenti) alcune notizie importanti al fine di valutare l’attendibilità

delle previsioni”. Cioè: “Le previsioni sono supportate dalle relazioni rese dall’Area patrimonio e dalla Napoli Servizi” si legge ancora. “Non è noto se tali relazioni indicano anche un cronoprogramma delle ipotizzate dismissioni per l’esercizio 2020”, viene sostenuto. E, poi, “rispetto a previsti accertamenti per l’importo di € 34.571.065,00 ci si limita a precisare che sono collegati alla ‘Alienazione rete distribuzione gas, ma come detto non sono forniti altri dettagli”. In merito all’alienazione della quota in terme di Agnano S.p.A., per il quale è previsto l’ingente introito di € 25.628.638,49, si evidenzia che: “L’alienazione di Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione (deliberata considerata la rescissione, è avvenuta a gennaio 2018 per inadempienze contrattuali del conduttore, del contratto di fitto d’azienda stipulato nel luglio 2016. Nel novembre 2019 è stata affidata alla partecipata Napoli Servizi SpA l’attività di stima del complesso immobiliare di Terme di Agnano. Ma il procedimento che dovrebbe condurre a tale alienazione è a dir poco… ancora in altissimo mare”. Per quanto riguarda le alienazioni immobiliari per € 27.886.699,23, alla data della nota

integrativa erano stati accertati incassi solo per € 1.796.144,12. “Aggiungendo ulteriori incassi in via di regolarizzazione e da aste concluse in attesa di rogito, il valore di vendite immobiliari complessivamente definito era di € 3.536.975,70 (meno del 13% degli importi previsti!), riporta la nota.

Per Roberta Giova e Diego Venanzoni “è evidente che così elevati importi previsti a titolo di alienazioni (soprattutto immobiliari), già nel caso in cui il bilancio di previsione fosse stato approvato entro la

fine dell’esercizio precedente o quantomeno a inizio esercizio, rischiavano di presentarsi di dubbia attendibilità, considerato che il trend storico del Comune è largamente nel senso del mancato raggiungimento dei pregressi obiettivi di dismissione”.

“Il problema però diventa molto più grave – sottolineano i due consiglieri di opposizione – nel caso in cui si intende approvare un bilancio di previsione quasi a metà dicembre, cioè in vista della chiusura dell’esercizio” e aggiungono “il bilancio deve rispettare anche i principi generali di veridicità, attendibilità, correttezza dei dati inseriti nei prospetti”.

Il documento quindi conclude: “il fine è di consentire a tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, di esprimere il loro voto in Consiglio senza incorrere, per quanto possibile, in gravi rischi sul piano della responsabilità personale”.