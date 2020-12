Bilancio, de Magistris: “Con questa votazione traditori messi all’angolo”

Diciannove favorevoli e diciotto contrari: è il risultato finale della votazione con cui nella notte, in consiglio comunale. è passato il bilancio di previsione 2020-2022. Per un voto, quindi, il sindaco de Magistris si è salvato ed è stato allontanato lo spettro del commissario e lo scioglimento del civico consesso.



In sostanza, a garantire la “sopravvivenza” della giunta e del consiglio comunale sono stati in tre: Anna Ulleto le due assenze, al momento del voto, di Salvatore Guangi, di Forza Italia, e Domenico Palmieri, di Napoli popolare.



Diciotto ore circa, tanto è durato il consiglio comunale, con una sospensione forzata per un malore avvertito da Nino Simeone, eletto con il sindaco ma candidatosi alla Regione con “Presidente De Luca”, recentemente operato al cuore. Ripresa, dopo una ventina di minuti, la seduta c’è stata la votazione e l’approvazione del bilancio di previsione.

“Sono molto contento per la città – così il primo cittadino, come riportato da ‘Repubblica’ – Dopo il sindaco di strada credo che questo sia stato il momento più difficile. Non era facile con ben 8 consiglieri eletti grazie a me che nel frattempo sono passati dall’altra parte”. E ancora: “Chi ha votato Sì non l’ha fatto per interesse personale, ma per amore di Napoli. Il vero squallore politico di questa vicenda è rappresentato dai traditori che con questo voto sono stati messi all’angolo”. “Lo scandalo è chi tradisce, non chi ha evitato il commissariamento e la spallata eterodiretta da un altro palazzo. Mi riferisco ai consiglieri che eletti con me con grande pervicacia hanno votato contro. È legittimo perché in democrazia si può cambiare, però è anche eticamente e politicamente riprovevole” evidenzia de Magistris. “Ringrazio l’area di moderati del centrodestra che sono stati responsabili. E non c’è un accordo, nessun segreto. Abbiamo fatto un grande lavoro politico. Il risultato è più largo dei numeri: perché il clima che si è creato prefigura un rafforzamento della maggioranza” conclude il sindaco di Napoli.