Berlusconi il napoletano “mancato”. «La verità è che io sono un napoletano nato a Milano, un vulcano di idee come il Vesuvio». Un legame fortissimo con Napoli alimentato da vicende politiche, da gossip spesso sfocato nello scandalo, amorose e da legami affettivi. L’ultima volta che l’ex cavaliere, fondatore di Forza Italia all’ombra del Vesuvio è stata l’anno scorso, a maggio. Fu a Marechiaro ed era in compagnia della compagna-moglie, la calabrese-porticese Marta Fascina e la “zarina berlusconiana” Licia Ronzulli.

Napoli nel Bene e nel Male, forse più nel secondo caso. Infatti, nel 1994 all’allora premier fu consegnato un invito a comparire. Era il 22 novembre, Berlusconi è in città dove è stato chiamato a presiedere un convegno internazionale sulla criminalità organizzata, collaterale al G7 di qualche mese prima. Fu la prima volta in cui Per la prima volta ad un presidente del Consiglio, in carica, era stato recapitato un invito a comparire. Politicamente si trattò di un duro colpo, in quanto la Lega in seguito aprì la crisi di governo.

Nell’ottobre del 2008 l’ex cavaliere, dopo avere vinto le elezioni contro Veltroni, leader del Pd, come promesso, tenne a Napoli la prima riunione del consiglio dei ministri del IV governo Berlusconi.

L’anno dopo, Silvio Berlusconi fu “sorpreso” a Casoria, nel Napoletano mentre partecipava ad una festa di compleanno di una diciottenne porticese, Noemi Letizia. Era una domenica sera di Aprile e il premier avrebbe assistito alla partita di campionato tra il Napoli ed il Milan, vinta poi dagli azzurri. L’episodio trattato dai media, nelle ore successive, avrà riflessi negativi sul matrimonio con Veronica Lario. E non solo nella sfera privata ma anche politica. Con un’esposizione mediatica durata molto tempo.

Per il fondatore di Forza Italia anche due amori napoletani: oltre Marta Fascina anche Francesca Pascale. Conoscenza con quest’ultima avvenuta nel 2004. La Pascale era tra i promotori del gruppo “Silvio ci manchi”. Collaboratrice dell’ufficio stampa del ministero per i Beni culturali e poi consigliere provinciale a Napoli per il Pdl, i due compaiono insieme “ufficialmente” nel 2011, allo Stadio San Siro, per la partita Inter-Milan. Nel marzo 2020 ci fu la rottura. Poco dopo ecco finire sotto i riflettori Marta Fascina che diventerà parlamentare e poi compagna-moglie.

Tra i fedelissimi napoletani gli ex Publitalia, che Berlusconi fece scendere in campo, con lui nel 1994, Antonio e Fulvio Martusciello, Maurizio Iapicca. Claudio Azzolini, e lo stesso Nicola Cosentino, ex politico potentissimo, travolto da processi, condannato e finito in carcere.

