Beppe Savoldi : il mio inferno a Bergamo

Noi di PersempreNapoli abbiamo avuto modo di contattare telefonicamente un amico della nostra redazione, Beppe Savoldi indimenticabile centravanti azzurro.

L’ex attaccante di Bologna e Napoli vive chiuso in casa con la moglie praticamente da due mesi e ci racconta di una realtà ancora difficile.

” Guardi praticamente io e mia moglie siamo reclusi da febbraio. La situazione è davvero complicata, molto più difficile di quello che vogliono farci credere in televisione. Qui è un disastro, c’è un silenzio assordante interrotto solo dal suono delle sirene delle ambulanze. Cerco di capire, di informarmi leggendo e guardando la TV. Non ci stanno dicendo la verità. Non ci stanno dicendo tutto.

Ascolto politici che litigano e cercano solo di portare acqua al proprio mulino. Sempre l’uno contro l’altro. Vedo virologi e professori tutte le mattine in trasmissioni televisive ed onestamente mi chiedo : ma quando lavorano? Non ho percezione che le cose stiano migliorando. Vedo molta impreparazione da parte di tutti. Quello che sta accadendo nelle RSA lombarde è gravissimo ed onestamente non riesco a spiegarmelo.

I numeri sui contagi che ci raccontano non sono veritieri, la situazione è molto più grave: siamo quasi al collasso”.

Il bomber bergamasco però non disdegna di parlare di calcio anche in un momento così complicato.

“E’ stato giusto secondo me fermare il calcio, non c’erano le condizioni per andare avanti. Mi auguro che tra un pò, migliorando la situazione, si possa ripartire. Il calcio è gioia, è passione e può aiutare la gente a staccare la spina in un momento così orribile per le vite di tutti noi. Certo giocare a porte chiuse non sarà la stessa cosa. Io, come tutti i calciatori, mi nutrivo della passione del pubblico. Non ho mai dimenticato i napoletani proprio per questo. Sentire migliaia di persone gridare ” Beppe Beppe” ti rimane per tutta la vita. Probabilmente il senso del calcio, in generale dello sport, è proprio questo: ricevere e trasmettere qualcosa.

Ci vorrà del tempo, dovremo convivere con questo virus probabilmente per mesi ma mi auguro che al più presto si ritorni alla normalità. magari questa situazione potrebbe insegnare qualcosa a ciascuno di noi.

Saluto tutti i napoletani e gli amici del Club Napoli Santa Maria Capua Vetere Azzurra , di cui sono socio onorario. Molti di loro per me sono come la mia famiglia”.