Beni culturali, Archeologico di Ercolano: “Paghi uno visiti tutto l’anno”.

”Un giorno un anno”, 365 giorni al Parco di Ercolano al costo di uno solo

di Danila Liguori



Garantire la più ampia partecipazione e inclusione di tutta la cittadinanza. Questo lo scopo del nuovo abbonamento annuale del Parco Archeologico di Ercolano che, a partire dal 1° novembre, consentirà ai possessori dell’abbonamento di visitare il sito ogni volta che lo si desidera ad un costo davvero vantaggioso: 13 euro, lo stesso prezzo del singolo ingresso al Parco. Il direttore del Parco Francesco Sirano spiega: “Il costo tanto vantaggioso, che è lo stesso del singolo ingresso al Parco, mira ad ampliare le possibilità di visita al sito e avvicinare ogni categoria di utente a questo patrimonio unico che è a portata di mano, ma va riscoperto e fruito sempre al meglio”. Nell’abbonamento il direttore ha voluto inoltre includere i due primi contenuti esclusivi: una visita guidata condotta da lui stesso nel periodo delle festività natalizie e una serata estiva; le modalità organizzative saranno comunicate prossimamente.



· L’abbonamento annuale, in vendita unicamente on line a partire dal 1° novembre fino al ritorno all’orario estivo, è esclusivo e personale, permette accessi illimitati per un anno dalla data di acquisto, sarà in vendita a queste modalità:

· il visitatore paga l’abbonamento e una tantum un diritto di prenotazione dell’abbonamento (quindi in totale il costo sarà di € 14,50 di cui €1.50 diritto di prenotazione).

· L’abbonamento sarà ritirato presso le casse del Parco archeologico alla prima visita.

· Ogni volta che ci si vorrà recare al Parco si dovrà solo ritirare, senza ulteriori costi, il gratuito in cassa per accedere. È possibile anche prenotare l’accesso su www.ticketone.it sempre gratuitamente.

· Il visitatore esibisce all’ingresso abbonamento, prenotazione, documento di riconoscimento.

· L’abbonamento è valido per tutti gli ingressi al Parco in modalità ordinaria, mentre sono esclusi tutti gli eventi con bigliettazione speciale e le serate.

· L’abbonamento può diventare anche un gradito Regalo di Natale: chi lo acquista, al momento del ritiro in cassa, dovrà indicare la sua volontà di intestarlo alla persona a cui lo dona, indicandone gli estremi.

Dal 1° novembre il servizio informazioni al pubblico sarà raggiungibile, negli stessi orari di apertura della biglietteria del Parco, attraverso la mail didattica.ercolano@libero.it e via telefono al numero 0817777008