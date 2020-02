Benevento-Salernitana: Sau risponde a Djuric, il derby del Vigorito termina 1-1

Il Derby campano termina con un paregghio..Benevento quasi in A!.se ne racconta in questo articolo pubblicato su Il Roma.it Emozioni e spettacolo allo stadio Ciro Vigorito, il derby tra Benevento e Salernitana non delude le attese. I granata partono forte, trascinati da un Lombardi scatenato che sfiora il goal due volte in meno di cinque minuti. Gli uomini di Ventura disputano un buon primo tempo e vanno vicini al vantaggio in più di un’occasione. Il Benevento appare poco lucido nella prima frazione di gioco, i sanniti non giocano male ma non riescono ad incidere sul match, pur rendendosi pericolosi in un paio di circostanze. Discorso diverso per quanto riguarda la ripresa, infatti nel secondo tempo è la formazione giallorossa ad imporsi maggiormente. Gli uomini di Inzaghi trovano il goal del pareggio con Sau e nei minuti finali di gioco vanno vicinissimi alla rete del vantaggio, ma la conclusione di prima intenzione di Improta colpisce la traversa e si spegne sul fondo. un punto importante per entrambe le compagini: il Benevento, capolista in Serie B, si avvicina sempre di più alla promozione diretta ed è ora a quota 51 punti, con ben 16 punti di vantaggio sul Pordenone, attualmente secondo. La Salernitana invece si conferma la rivelazione del torneo e ora occupa il quinto posto a quota 33 punti, in piena zona Play-Off. Le due squadre sono protagoniste fino a questo momento di una grande stagione e continuando così arriveranno sicuramente risultati importanti. La strada imboccata è quella giusta ma il campionato è ancora lungo e sarà importante continuare a lavorare a testa bassa. Da domani si ritornerà in campo per preparare i prossimi impegni: il Benevento andrà in scena a Cosenza, mentre la Salernitana ospiterà il Trapani nel posticipo della ventitresima giornata di Serie B.