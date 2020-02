Benevento-Salernitana alle 21, probabili formazioni.

Serie B:Derby infuocato al Vigorito tra Benenvento e Salernitana!la gara della ventiduesima giornata del campionato cadetto.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Stasera alle 21 il Vigorito ospita il confronto, valido per la ventiduesima giornata, tra Benevento e Salernitana. Un derby campano che, per i padroni di casa, rappresenta quasi un match point per la Serie A. Vincendo, la squadra di Pippo Inzaghi metterebbe tra sé e le più dirette inseguitrici un vero e proprio solco, +18 sul Pordenone, +19 sul Crotone. Ma la massima serie è anche nel mirino degli ospiti di Ventura, che con un colpaccio da tre punti aggancerebbero proprio il Pordenone in seconda posizione.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj. Schiattarella, Viola; Kragl, Sau; Coda. All.: Inzaghi.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine; Djuric, Gondo. All.: Ventura.