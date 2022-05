Benevento-Pisa 1-0, i campani sognano con la rete di Lapadula

Benevento-Pisa 1-0, questo è il risultato dell’andata della prima semifinale dei playoff valida per la promozione in Serie A.

Sfida decisa da una rete nel finale di Gianluca Lapadula, attaccante italo peruviano che nel corso della stagione è mancato alla squadra campana. Seconda rete in questi playoff per Lapadula che pochi giorni fa decise la sfida contro l’Ascoli.

BENEVENTO PISA LAPADULA FOTO MOSCA

Al Ciro Vigorito è il Benevento a fare la partita, con gli uomini di mister Caserta che per tutto il primo tempo provano a mettere in difficoltà il portiere Nicolas. Al minuto 28 il centrale difensivo Barba con un colpo di testa vincente, sigla il gol del vantaggio, gol annullato dopo pochi istanti per un fuorigioco dello stesso difensore.

Secondo tempo che vede la reazione del Pisa, con Sibilli che impensierisce Paleari al minuto 58. Ma è il Benevento che gestisce la partita, e spinto dai suoi tifosi riesce a trovare il gol del vantaggio a 5 minuti dalla fine grazie ad un gol di rapina di Gianluca Lapadula.

Sogno promozione.

I tifosi e la società sognano di tornare in Serie A dopo la retrocessione dello scorso anno. Sogno che resta vivo grazie alla vittoria di ieri sera contro il Pisa. Match di ritorno in programma il 21 Maggio in Toscana. Campani che adesso hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 per conquistare la finale playoff, dove la vincente tra Pisa-Benevento affronterà la vincente tra Brescia-Monza in programma questa sera.

