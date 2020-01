Beethoven 2020, il gigante della musica celebrato in Italia.

Stando ai recenti dati dell’ Ansa,resta sul podio Ludwig van Beethoven superstar della musica nel 2020. Per ricordare il 250/o anniversario della nascita del grande compositore tedesco l’intero anno sarà costellato di concerti e grandi eventi in tutto il mondo. Cuore delle celebrazioni sarà ovviamente Bonn, in cui il musicista nacque il 16 dicembre 1770, che ha praticamente previsto da quella data del 2019 un evento al giorno fino al 17 dicembre prossimo, quando per la serata conclusiva sul podio dell’ Opera House salirà il maestro Daniel Barenboim per dirigere la Nona Sinfonia con la sua Western-Eastern-Divan Orchestra e lo European Youth Choir condotto da Simon Halsey. Non sarà da meno Vienna, dove Beethoven ventiduenne si trasferì restandovi per 35 anni fino alla morte nel 1827, che ha messo a punto un ricco calendario di spettacoli e una specifica app interattiva. In Italia i grandi teatri, le Fondazioni e le principali istituzioni renderanno omaggio al gigante della musica intensificando dall’inizio dell’anno i programmi con una serie straordinaria di concerti con direttori d’orchestra prestigiosi e solisti di grande richiamo.