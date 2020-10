Basket, free agency 2020: Gallinari alla ricerca dell’anello

Danilo Gallinari alla ricerca di un contender

di Andrea Ponticelli

E’ ufficialmente iniziata la free agency 2020, ovvero il periodo in cui tutti i giocatori senza un contratto possono decidere dove accasarsi per la prossima stagione. Uno di questi è sicuramente Danilo Gallinari, l’ala 32enne che ha disputato l’ultima stagione agli Oklahoma City Thunder, arrivando anche ai playoff ma uscito al primo turno contro gli Houston Rockets di Harden e Westbrook in gara 7. Il nostro connazionale ha concluso la stagione con una media di 18.7 punti di media e 5.2 rimbalzi.

Il Gallo ha ribadito più volte negli anni la sua intenzione di competere finalmente per un anello e quindi andare in una contender dopo gli ultimi due anni ad alto livello, come veterano ai Clippers nel 2019 e invece come traghettatore di Okc insieme a Paul nel 2020.

L’ ex Thunder però non ha smentito un ritorno ad Oklahoma, come ha recentemente ribadito in una intervista: “Prenderei in considerazione di tornare, certo. Quando hai una bella esperienza con una squadra, e con quello che abbiamo vissuto noi in questa pazzesca stagione miracolosa, mi piacerebbe tornare e passare altro tempo a OKC”. Gallinari ha anche ammesso che sfrutterà al meglio la free agency, sfruttandone tutti i suoi vantaggi, ovvero la possibilità di valutare tutte le occasioni disponibili.

Danilo ha voluto anche togliersi un sassolino dalla scarpa, riguardo la sua reputazione da giocatore molto fragile e soggetto a infortuni: “Sono in salute e nelle ultime stagioni ho saltato delle partite per decisione della squadra di tenermi a riposo, non per infortuni”. Alla domanda se si sente sottovalutato o valutato giustamente in giro per la lega, l’azzurro risponde: “Sono un po’ sottovalutato se mi fermo a pensarci”.

Insomma, Danilo Gallinari è pronto per fare l’ultimo salto di qualità, per provare a rincorrere questo anello. Ritenterà la cavalcata con Okc? O magari proverà la costa californiana?