Barzagli snobba il Napoli: “Squadra inferiore alle milanesi”

Duro attacco quello di Andrea Barzagli nei confronti del Napoli di Spalletti. L’ex Juve ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in ottica scudetto, cercando di dare il suo punto di vista sulle prime classificate, che mai come quest’anno, a pochi mesi dalla fine, è difficile prevedere chi alzerà in alto lo scudetto.

In merito all’Inter e Juve le parole sono velate da una lieve amarezza

“Inter e Juve sono un pelino al di sotto delle aspettative. Per l’Inter sarà una gara ancora più determinante: un risultato negativo acuirebbe la crisi attuale, mentre un’affermazione la rilancerebbe alla grande”.

Effettivamente l’Inter di Inzaghi, dall’andamento della pima parte di campionato, sembrava essere la grande favorita alla vittoria. Tuttavia, dal mese di gennaio, sembra che tutto sia cambiato in casa neroazzurra, con un drastico calo del rendimento, tanto da permettere alla Juve un notevole recupero.

E le altre due?

Sebbene la Juve e l’Inter per anni sono state le grandi protagoniste del campionato tanto da contendersi lo scudetto. Quest’anno sembrerebbe che la situazione sia differente.

Infatti il Milan, non solo è la squadra con il rendimento migliore in campo, ma è anche la grade favorita alla agognata vittoria.

Barzagli è uno dei grandi sostenitori del Milan, stando alle sue dichiarazioni.

Infatti fino al mese di agosto, l’ex Azzurro, avrebbe scommesso sull’Inter, ma lo stesso Barzagli ha affermato che avrebbe sbagliato.

Le dichiarazioni sul Napoli

Purtroppo sul Napoli, le sue parole non sono state delle più carine. Infatti Barzagli ha dichiarato che nonostante il Napoli si stia impegnando molto, non è una squadra in corsa per lo scudetto, non solo per il suo rendimento altalenante, ma anche per la “costruzione della squadra”.

Si perché, riportando le parole dell’ex Juve, il Napoli si “Appoggia” solo ad Osimhen.

“È il giocatore che ha permesso al Napoli di fare il salto di qualità perché, a parte Mertens un po’ in calo negli ultimi due anni, Spalletti non ha attaccanti da doppia cifra.”

E ancora…

“La squadra adesso si appoggia a Osimhen, lo cerca e lui risponde con i gol. Grazie a una sua doppietta ha vinto una gara “sporca” come quella con l’Udinese: in passato avrebbe lasciato per strada dei punti”

Insomma il pensiero di Barzagli è ben chiaro, tra le favorite, il Napoli non c’è. Chissà come risponderebbe Spalletti se venisse a conoscenza di queste dichiarazioni: Con il suo solito aplomb o con la sua nuova “cazzimma”.

