Baronio, altro esonero al Napoli dopo Ancelotti

Dopo Ancelotti,salta anche Baronio!Il tecnico non è più l’allenatore della formazione Primavera. Fatale la sconfitta in casa del Pescara e l’ultimo posto in classifica.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Altro esonero al Napoli. Dopo aver sollevato Carlo Ancelotti da responsabile della Prima Squadra, tocca anche alla formazione Primavera. E’ ufficiale, infatti, l’esonero di Roberto Baronio, che non è più l’allenatore dell’Under 19 azzurra. Dopo la sconfitta in casa del Pescara lascia la squadra all’ultimo posto del campionato di Primavera 1. Questo il comunicato del club partenopeo: “La SSC Napoli comunica di aver sollevato dall’incarico di Responsabile Tecnico della squadra Primavera il Signor Roberto Baronio. La Società ringrazia l’allenatore per l’impegno e la professionalità profusi in questi mesi di lavoro, augurando le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale“.