Baroni: “Pronostico difficile ma spero per il meglio”

L’ex calciatore ed oggi allenatore, Marco Baroni, ha rilasciato un intervista per la Gazzetta dello Sport, anch’esso in ottica Scudetto, o meglio in ottica corsa del Napoli per lo Scudetto.

Le parole di un allenatore che che ha corso in campo

In virtù della partita di lunedì tra Napoli e Roma, Marco Baroni ha dichiarato:

“È un pronostico difficilissimo, ma mi auguro che la squadra di Spalletti possa dire la sua fino in fondo. La sconfitta con la Fiorentina non ha ridotto le possibilità, il Napoli è ancora lì anche se ora il margine d’errore è minore. A questo punto della stagione può succedere che si perda un po’ di compattezza, bisogna ritrovare l’equilibrio nella fase difensiva, ma gli azzurri sono vivi e non mi preoccupa l’ultimo passo falso”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati