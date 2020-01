Barella: “Devo imparare a segnare gol facili… Ora aspettiamo che Eriksen faccia esplodere San Siro”

Il centrocampista dell’Inter:”Christian ci ha aiutato ad alzare il livello della squadra. In campionato dobbiamo essere più bravi e anche più fortunati”Sene parla in questo articolo pubblicato da Gazzetta.it In attesa del primo gol nerazzurro di Eriksen, è arrivata la perla di Nicolò Barella, da rivedere più volte: “Ho visto la palla in area, ci ho provato e l’ho messa nell’angolino. Devo imparare a fare gol più facili…”, sorride l’ex Cagliari subito dopo la fine del match.Barella si sta rivelando importante in questa Inter: “La mia avventura qui a Milano sta andando bene, ho la fiducia di tutti, della società, dell’allenatore e dei compagni. Stiamo lottando per qualcosa di importante e siamo felici per questo. Piccola frenata in Serie A? Dobbiamo impegnarci di più ed essere più fortunati, a volte. Ma il campionato è lungo, c’è ancora tempo. Eriksen? E’ un fuoriclasse, un giocatore importante per noi. Ci ha aiutato ad alzare il livello, ora aspettiamo che faccia esplodere questo stadio”