Barella “Conte è il migliore, ottiene il 110% dai giocatori”

Nicolo’ Barella elogia il suo nuovo tecnico Conte!Se ne legge in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Conte mi ha aiutato sicuramente nella fase tattica, nel farmi trovare nella posizione giusta. E’ maniacale in questo. Mi dicevano che mi facevo guidare troppo dall’istinto. Ma Conte è il migliore, riesce ad ottenere il 110% dai suoi giocatori”. Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, intervistato da Sky, spiega segreti e insegnamenti di Antonio Conte.

L’ex Cagliari, rientrato da qualche partita dopo aver recuperato dall’operazione al ginocchio destro, promette un grande girone di ritorno: “L’Inter mi ha voluto tanto e io ho fatto di tutto per ripagare la fiducia. Poi c’è stato l’infortunio ma questo è il calcio e sono cose che succedono.

Dispiace per Zaniolo. Io spero di riprendere da dove ho lasciato, anzi, di fare ancora meglio”