Barcellona, Valverde: “Champions? Napoli forte, squadra che dobbiamo rispettare”

Il tecnico Blaugrana Valverde,parla della sfida champions contro il Napoli,e quanto emerge in questo articolo pubblicato su Tuttosport.it “Fino al match col Liverpool stavamo facendo una grande Champions. Ad Anfield avevamo molte chance ma hanno segnato subito e abbiamo cominciato a preoccuparci, pensando che ciò che era accaduto a Roma potesse succedere di nuovo. C’è stato un momento di debolezza e l’abbiamo pagato. E’ stato uno dei momenti più brutti dell’anno” sono le parole di Ernesto Valverde in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Barcellona. Poi, sugli ottavi di finale di Champions League, dove gli azulgrana sfideranno il Napoli di Rino Gattuso: “Esserci qualificati per gli ottavi di finale della Champions di questa stagione con una gara di anticipo è qualcosa che merita la massima considerazione. Siamo arrivati a Milano con il passaggio del turno già in tasca e abbiamo potuto fare un po’ di turn over, vincendo comunque anche a San Siro. Ora andremo al San Paolo, dove c’è sempre una grande atmosfera. Il Napoli è forte: è una squadra che dobbiamo rispettare: siamo favoriti ma servirà grande attenzione“.