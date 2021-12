Barbano sul CorSport: “Napoli è l’anti-Inter. Spalletti fa un capolavoro”

“Il Napoli s’è fatto più furbo” scrive Alessandro Barbano sulle colonne del Corriere dello Sport. La sfida di ieri sera a San Siro ha sottolineato il diverso grado di maturità di Napoli e Milan, con gli azzurri che si prendono il titolo di anti-Inter. Spalletti ha trovato nelle difficoltà la chiave per colmare la mancanza di cinque titolari dando equilibrio alla squadra: “Tutti stanno a tutti, ciascuno interpreta il ruolo con la stessa umiltà, concentrazione e maturità tattica. Qualità che fanno sfumare le differenze tecniche e atletiche dei singoli. È il risultato di un lavoro enorme”. Il Napoli sbanca San Siro nonostante le recriminazioni per il gol annullato al Milan e Spalletti avverte Inzaghi…”Il risultato della partitissima è fedele al diverso grado di maturità delle due squadre. Il Napoli è l’anti-Inter per come ha gestito sul piano del gioco un’inaudita catena di infortuni. Il titolo di campione d’inverno, che la vittoria di Spalletti regala a Inzaghi, suona come un sinistro avvertim ento al tecnico nerazzurro. I giochi sono ancora tutti da fare” scrive Barbano.

