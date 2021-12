Barbano al CorSport: “Giroud? Le regole vanno studiate. Decisione corretta”

Tra le colonne del Corriere dello Sport si legge il consueto corsivo di Alessandro Barbano, oggi dedicato all’applicazione del regolamento nel calcio, con particolare riferimento alle critiche subite dall’arbitro Massa per la decisione di annullare il gol di Kessie contro il Napoli. “Chiunque abbia giocato a calcio sa bene che vuol dire (interferire, ndr). Stare disteso a gambe larghe, con un avversario addosso, e alzare la gamba sinistra nel tentativo di toccare il pallone, che ti arriva contro, è un’interferenza oggettiva – spiega Barbano, che continua-. (…) Una domanda può chiarire meglio la questione. Se Giroud non gli fosse stato disteso sotto, il centrale del Napoli avrebbe potuto respingere il pallone in modo diverso, o più semplicemente avrebbe potuto alzarsi più velocemente? La risposta dell’esperienza è chiaramente affermativa”. Secondo il giornalista è inappropriato parlare di complicità del Var, perché l’errore non c’è dato e considerato che da regolamento la posizione di Giroud è in fuorigioco attivo, dal momento che il giocatore tenta di ostacolare l’avversario. “Le regole talvolta sono confuse, ma non è questo il caso – chiosa Barbano -. Piuttosto le regole vanno studiate da chi il calcio lo racconta, altrimenti è la cronaca sportiva ad alzare un polverone sulla realtà” conclude il giornalista, con riferimento alle dichiarazioni di una collega che definiva errata la decisione presa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati