Baraonda Napoli: situazione ridicola

Sitcom anzi no. Film comico di terza serie. Quella sottile abilità di far fuggire i buoi dalla stalla. Discendere dalla vetta è assai più complesso che salire. Serve una Educazione strategica infinita. Politica aziendale moderna. La capacità di gestione dello sforzo e delle Competenze non è abilità comune. Serve prepararsi mentre si sale. Prospettiva. Questo differenzia il campione dal buon atleta.

Il Real Madrid vince e poi amministra. Studia la cosa con attenzione. Il futuro, per una azienda, vale più del presente. È obbligo garantire il domani.

Amministrare è cosa da Azienda seria. Punto.

Il Napoli, onestamente, lo è?

L’azienda di De Laurentiis lo è diventata? Gli addii di Spalletti e Giuntoli che messaggio hanno inviato?

La risposta non è arcana.

I buoi, però, sono evidentemente fuggiti. Hanno sfondato lo steccato ed ora sono come i cinghiali a Roma.

Liberi e Ribelli.

Kvaratskhelia manda a quel paese Garcia, Osimhen gli “indica” come mettere la squadra, la “pagliacciata” dei video sfottò di Tik Tok ed una classifica mediocre.

Il tutto condito dai rinnovi rimandati, arrivi non pronti ed all’altezza ed un allenatore che fa fatica ad entrare e dulcis in fundo la minaccia di una causa tra Osimhen e la società per una meschina esposizione social.

Situazione ballerina.

Ridicola.

Situazione in stile Napoli.

Dispiace infinitamente doverlo dire, situazione stile De Laurentiis.

La perenne organizzazione “personale e personalistica” di patron Aurelio. Questa volta siamo dispiaciuti ma non stupiti.

