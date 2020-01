Bagni:” Napoli, Serve altro dopo il centrocampista”

Bagno in un’intervista al Mattino analizza il mercato invernale del Napoli.Ecco cosa dice.

A gennaio arriverà soltanto il centrocampista? «Ci sarebbe bisogno di un difensore mancino, Ghoulam fa troppa fatica a recuperare la condizione. Non si può andare avanti adattando sempre un destro sulla fascia sinistra».

Il mercato invernale offre qualcosa di interessante?

«C’è soltanto l’imbarazzo della scelta, non è vero che non ci sono giocatori da prendere». Qualche indizio? «Non faccio nomi perché il mio lavoro è quello di sistemare i calciatori, non farmi pubblicità su di loro. Giuntoli conosce bene il mercato e sa che esistono elementi da Napoli. Tutto dipende dalla disponibilità del club: De Laurentiis adesso vuol davvero investire su calciatori forti e pronti per il nostro campionato?».