Avv. Grassani: “Il decreto Cura italia? Vi spiego il CONI e il pres. federale cosa possono fare”

Mattia Grassani, avvocato, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Alla luce della bozza del decreto legge Cura Italia, l’articolo 211 quater si occupa dei ricorsi sportivi. Di fatto introduce un potere assoluto o una discrezionalità ai presidenti delle federazioni interessate a questi problemi: di stop definitivo o di conclusione dei campionati. Il CONI e il presidente federale possono prendere delle decisioni anche in deroga al normale regolamento sportivo. Possono definire un contenzioso e prendere una decisione in merito a prosecuzione, modificazione o conclusione dei tornei, difficilmente poi contestabili in sede giudiziaria. In caso di provvedimenti riduttivi o estintivi del campionato in corso, non solo per la Serie A ma per tutte le leghe, si rimette tutto al CONI. La procedura sarà acceleratissima e salteranno i gradi di giudizio intermedi delle federazioni. In buona sostanza ci sarà un unico grado davanti al collegio di garanzia del CONI e infine il TAR”.