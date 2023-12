Avanti in Champions, un passo alla volta

Serviva vincere, lo si è fatto.

Qualificarsi con questo girone era un obbligo, lo si è fatto. Come, perché e con quanta fatica, lasciamolo al passato.

Oggi è un altro giorno.

2-0 in casa con i Portoghesi del Braga per blindare la prima fase Champions.

Napoli secondo dietro il Real. Probabilmente nemmeno un Napoli in spolvero sarebbe finito in vetta.

Secondo e nelle urne dei sorteggi incontrerà chi è arrivato primo. Ottavi scomodi a differenza dello scorso anno ma nello scontro andata e ritorno, le cose sono più articolate. A quel punto della stagione, il Napoli potrebbe aver ritrovato sé stesso.

Il Braga è poca cosa.

Diciamolo e sgombriamo immediatamente il tavolo da considerazioni entusiastiche . Tra andata e ritorno regala 2 autogol.

Uno più clamoroso dell’altro. Uno, in casa, chiude la gara, l’altro al Maradona la apre.

Napoli sufficiente.

Nulla di esaltante.

Il momento è delicato.

La squadra è consapevole dei propri mezzi ma conserva fragilita’ originali.

Spinge, costruisce ma si spaventa facilmente.

C’è da comprendere la condizione psicologica del momento.

Mazzarri vince la prima in Champions della sua nuova vita professionale.

Brinda alla qualificazione e guarda avanti.

Coppa Italia con il Frosinone, campionato da raddrizzare e poi la Supercoppa. Tanti gli impegni che attendono il Napoli, tante le possibilità di risistemare una stagione nata storta.

La stada è lunga.

Lunga ma ogni passo è determinante a questo punto.

Strada lunga ma che conserva quesiti da risolvere.

Arriva presto Gennaio.

