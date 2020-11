Avanti a piccoli passi

Di Vincenzo Famiglietti

Se la partita di Fiume aveva dato grammi di conferma, la vittoria di Bologna è garanzia di un concetto: che il Napoli di oggi non può ancora permettersi di dar grandi garanzie. Vince al Dall’Ara, un po’ come l’aveva fatto in Croazia, senza esagerare, né nel bene né nel male. A tratti è in controllo della partita, in altri lo è meno. Subisce, ma regge, sa soffrire. Si accende il trio dei piccoletti (Lozano, Mertens ed Insigne, col messicano in grande spolvero) e Bologna-Napoli ci ricorda un teorema del vecchio calcio: se hai un centravanti che segna e un portiere che para porti a casa la partita. E così è accaduto nella già fredda Bologna. Osimhen si è fatto trovare pronto, il colpo di testa non è la sua specialità, ma stavolta è salito in cielo. E l’ha fatto magnificamente. Decisivo e iper-reattivo anche Ospina, che nel finale si è esaltato sotto i colpi di un Bologna che all’improvviso s’è illuminato, dopo una partita sotto i tacchetti.

Le scelte di Gattuso hanno dato l’idea di quello che potrà essere la formazione prediletta, quella delle prime donne, insomma: con il trio leggero dietro al gigante nigeriano. A centrocampo si è capito che Fabian e Bakayoko rappresenteranno una fetta di futuro. Anche la difesa pare la più stimata dal tecnico. con l’incognita Ghoulam che se dovesse tornare ad essere quello di una volta si riprenderebbe la maglia. Intanto, a Bologna stravaccava in tribuna. Accidenti.

Peccato, però, per il solito difetto al quale si fa fatica a trovare soluzioni: gli azzurri in vantaggio non sono riusciti a chiudere la partita. In realtà, non hanno creato molte palle gol, tante in meno del solito. Ma in qualche occasione, per esempio con Insigne, si poteva fare di meglio. La mira non riesce ad affinarsi.

A tirar le somme, il Napoli non è ancora al meglio delle proprie possibilità. Si potrebbe affermare, forse con azzardo, che sia intorno al 70%, su o giù di lì. Il cantiere è aperto, Gattuso lavorerà ancora molto per far quadrare il cerchio. La squadra della passata stagione aveva raggiunto un suo equilibrio, e ci aveva messo qualche mese. Adesso si attende che il giocattolo funzioni al meglio, in tempi accettabili. Certo, a causa dell’ostacolo Covid, gli impegni molto ravvicinati e il clima extracampo pesante, non sarà una passeggiata. Per ora il Napoli vince sgomitando. E’ successo in Croazia e si è ripetuto a Bologna, due partite di merito ma non esaltanti. Soprattutto il finale contro i rossoblù è stato floscio. Il Napoli ha arretrato il baricentro e rischiato di subire il pareggio. A differenza della Coppa, l’approccio alla gara è stato più vivace ed aggressivo, mentre a Fiume si era concesso il fianco. Però a Bologna il gruppo Gattuso ha concluso in sofferenza.

Alla fine sono tre punti d’oro, visti gli stop di Atalanta, Juve ed Inter. E’ andata più che bene. Ci sarà tempo per affinare i meccanismi. Soprattutto in questi giorni di sosta. E di attesa generale. E non ce ne voglia nessuno se non ci riferiamo solo al calcio.