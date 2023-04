Autocritica e Cambiamento. Il “limite” di Spalletti

Ragazzi sensibilissimi, personalità da costruire.

Gioventù, arbitri poco capaci, nazionali inopportune, campi indecorosi e mancanze importanti.

Spalletti le ha elencate tutte. Proprio tutte.

Ha anche parlato di una flessione psicofisica “evidente”.

Ha parlato anche dei curriculum e della bacheca Milan che in più questioni ha inciso.

Tutto proprio tutto, caro mister, le hai dette tutte tranne una e se la eviti, l’elenco somiglia ad un esercizio di alibi.

Diciamolo subito e fuori da ogni critica superflua.

Spalletti, lo abbiamo mille volte ribadito, è una risorsa grande. L’uomo giusto al posto giusto. Campione d’Italia a Napoli dopo 33 anni. Un miracolo.

Come tutti i Leader, però, ha e deve accettare il proprio limite.

Andiamo al sodo.

Spalletti soffre tremendamente Pioli e probabilmente fa fatica a modificare il proprio assetto di gara.

Su 4 gare ne ha vinta una e non meritando. Le 3 restanti le ha “perse” malamente.

Non intendiamo nel risultato.

Cambiare.

Aspetto tecnico che gli ingegneri di formula uno conosco perfettamente. Asciutto, bagnato, condizioni climatiche e di pista possono modificarsi in corsa d’opera e di gara. In questo, la formula uno, è lo sport che più assomiglia alla vita. Il Cambiamento è ciò che rende un uomo, ancor più un leader, una autorità ed un nome da riferimento.

Non si chiede la perfezione sia chiaro. Si chiede quella capacità di lettura del caso che fa di Ancelotti un re.

È il limite di Spalletti?

Autocritica e tentare di Cambiare, questo fa veramente Crescere.

