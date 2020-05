Auto, moto e mezzi pubblici: i nuovi chiarimenti del Governo

Come sappiamo, nella Fase 2 dell’emergenza sanitaria Coronavirus, gli spostamenti nel territorio nazionale, inclusi quelli con i mezzi di trasporto di linea e non di linea, sono consentiti solo per motivi di lavoro, salute o di assoluta urgenza. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il Governo ha emanato ulteriori Faq che chiariscono cosa si può fare e cosa no

1)Gli accessi ai mezzi pubblici sono contingentati in modo da garantire la possibilità del rispetto del distanziamento interpersonale. È obbligatorio l’uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

2)Non ci sono limiti per andare in auto insieme se si è conviventi. Invece, le auto possono essere utilizzate da più passeggeri non conviventi solo se si rispetta la distanza minima di un metro.

3)Come funziona per la moto? Si può andare in due? Sì se si è conviventi. No se non si è conviventi, non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro.

4)Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato o non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti, è consentito farsi accompagnare da un parente o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Nel rispetto di queste condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato.