Auriemma: “Non solo il Barcellona su Koulibaly, si è inserita anche una italiana”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni di mercato:

“De Laurentiis sta per incontrare Ramadani per parlare di Koulibaly e del suo futuro. Il Napoli ha la necessità di rinnovare il suo contratto o venderlo per non perdere a parametro zero il senegalese.

C’è il Barcellona su di lui, il club blaugrana è interessato, ma attenzione perché si è inserita una squadra italiana. Ieri sera è girata questa notizia negli ambienti del mercato: perso Chiellini, la Juve sta guardando a Koulibaly! Sarebbe un colpaccio per la Juve e un colpo al cuore per i tifosi del Napoli”.

Reja su Napoli-Verona: "Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!"

Mauro: "Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!"

