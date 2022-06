Aurelio DeLA: il Factotum

Ci siamo incaponiti nel sostenere una tesi.

L’azienda che vince, nelle sue mille forme di mercato, è una azienda con un vertice competente ma ancor più empatico. Empatico nel senso di riuscire a creare intorno a sé un clima disteso e cordiale che diventi al momento giusto vincente.

Abbiamo più volte riportato questo aspetto rifacendoci ad esempi concreti. Nella nostra modesta analisi mai deve esserci presunzione bensì uno spunto reale su cui riflettere. Avevamo rimarcato di come alcune piazze, alcuni ambienti, soprattutto dopo l’esperienza Covid, abbiano finito per acquisire un fascino prevalente sull’aspetto puramente economico. Lukaku all’ Inter, Pogba a Torino con la Juve, Mertens col Napoli, sono i nomi del pallone italiano a cui facciamo riferimento.

Sempre più convinti che il denaro comandi il calcio ma non ne sia in tutti i casi padrone.

Non si spiega in altro modo il desiderio quasi morboso di Mertens e Koulibaly di vivere ancora a Napoli. Abbiamo in un articolo precedente di come il signor Luxottica, Leonardo del Vecchio, deceduto proprio ieri, sia più noto ai suoi Uomini e Donne che al mondo del mercato e del commercio.



Il Benessere in azienda ancor prima del denaro.

Era questo il dato venuto fuori dal meeting internazionale di mercato e finanza di Davos, Svizzera.

Questa lunga introduzione per ribadire la nostra tesi. Questa introduzione per dire che il Calcio quando porta con sé cultura e competenza, non solo vince ma diviene poliedrico e trasversale. È il caso del signor Damiano Tommasi. Molti lo ricordano per i suoi ricci, i modi gentili, la Roma di Totti, De Rossi ed un certo Fabio Capello.

La Nazionale ed i mondiali di Giappone e Corea . Successivamente per il suo impiego come presidente della Aic (associazione italiana calciatori). Personaggio “scomodo” Tommasi. Schietto, vero, pulito e competente.



Un pericolo per il sistema del mercato.

Oggi Damiano, è sindaco di Verona.

Eletto ieri ai ballottaggi.

Verona dopo 20 anni ha un sindaco di Sinistra e che viene dal Pallone.

Da quello giocato e da quello diretto.

Un caso?

Il caso non esiste.

Esiste Damiano Tommasi che dopo aver giocato, si è preparato.

Vince da outsider avendo costruito un team capace e valido.

Può essere considerato un monito? Un insegnamento? Un consiglio almeno?

Caro presidente a lei la sintesi.

