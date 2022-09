Aurelio De Laurentiis: “Un Grande Orgoglio…”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ieri assente al Maradona perché ospite al Festival del Cinema di Venezia, non ha voluto far mancare la sua vicinanza alla squadra e la sua gioia nel constatare che il suo Napoli ha stupito tutti, lui compreso, per una gara che resterà’ per sempre scolpita nel cuore e nella mente del presidente del sodalizio azzurro. Ecco il suo tweet ricco di emozione e gratitudine per la serata straordinaria del Maradona contro il Liverpool

“Una serata che ricorderò per sempre. Un grande orgoglio essere il presidente di questa squadra, magistralmente guidata da Spalletti e il suo staff. Bravi tutti e grazie grazie grazie al pubblico del Maradona!“

Aurelio De Laurentiis, Ecco il tweet…

Una serata che ricorderò per sempre. Un grande orgoglio essere il presidente di questa squadra, magistralmente guidata da Spalletti e il suo staff. Bravi tutti e grazie grazie grazie al pubblico del Maradona! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 7, 2022

