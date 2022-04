La sezione sportiva del quotidiano “Il Mattino” ha dedicato un’intera pagina in merito all’intervista rilasciata da Aurelio De Laurentiis sulle sorti del suo club.

Tante sono le voci in merito alla possibilità, da parte di DeLa, di vendere la squadra allenata da Luciano Spalletti.

Le ipotesi sulla vendita sono nate quando, sulle maglie degli atleti, è apparso lo sponsor Amazon.

Jeff Bezos e l’acquisto del Napoli

1 Station Radio, nel mese di gennaio, fece uscire l’indiscrezione in merito all’acquisto della SSC Napoli da parte del colosso americano, proprietario di Amazon, Jeff Bezos:

“Jeff Bezos, fondatore di Amazon è in pole position per diventare il nuovo proprietario del Napoli al posto di Aurelio De Laurentiis. Il miliardario ha già un progetto in meno con la creazione dell’Amazon Arena Maradona e l’acquisizione del secondo porto del capoluogo partenopeo.” secondo l’indiscrezione l’accordo tra l’americano e il club del Napoli arriverebbe entro il 2026.

La sementita di ADL

“Vendere il Napoli? Ora come ora non ci penso. È un opzione che non ho mai preso in considerazione» con queste parole esordisce il presidente azzurro.

“Il Napoli è il mio cuore, sento anche io delle tante offerte che aleggiano nell’aria, ma non ho mai iniziato alcuna trattativa.”

Sembrerebbe che ADL non voglia scendere a compromessi, mettendo a tacere anche le ipotesi di un suo addio al club azzurro.

Tuttavia, anche dopo le dichiarazioni rilasciate al Mattino, qualcuno è ancora scettico, soprattutto in memoria delle sue parole quando gli vennero chieste informazioni sull’accordo con Amazon come sponsor: ” Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quarto sponsor di maglia. Con Amazon il Calcio Napoli sta negoziando, come di consueto, il rapporto di vendita prodotto sui loro store.“

ADL, si sa, che fin quando non ha concluso un accordo non rilascia nessuna dichiarazione, ragione per la quale, per eliminare ogni dubbio è necessario attendere ancora qualche altro mese.

